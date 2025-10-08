Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 октября

Львам в среду будет особенно важно расквитаться с наиболее важными делами в первой половине дня. Потом начнут появляться проблемы, могут подвести союзники, поэтому рассчитывать придется только на себя. Тем не менее в вопросах, где Львы прежде полагались на свою интуицию, на сей раз лучше послушать совета со стороны.