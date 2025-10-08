К поиску семьи Усольцевых присоединились военно-инженерные курсанты

Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что накануне к поискам семьи Усольцевых присоединились 50 курсантов Военно-инженерного института СФУ. Пешие группы прошли более 500 км. Работает проходимая техника, авиация ждет вылета.
Однако по мере продвижения поисков и с каждым днем становится труднее с ресурсами, особенно с людьми. Людей призывают присоединяться и приезжать в штаб поселка Кутурчин. Для этого нужно быть одетым в удобную одежду по погоде и крепкую обувь. С собой просят взять воду, чай или кофе в термосе и еду.
Также штабу нужны вода и еда для волонтеров, печки и портативные разогреватели, тепловые пушки, дизельные обогреватели 20 кВт, большие палатки, снаряжение для волонтеров (теплые жилеты, резиновые сапоги разных размеров, термобелье), ноутбуки, картридер Ugreen, навигаторы Garmin моделей 64/65, налобные фонари, алкалиновые батарейки АА (пальчиковые) марки «Фаза», удлинители от 3 кВт длиной 20 м, сетевые фильтры с 5 розетками, пауэрбанки, армированный и обычный скотч и проходимая техника.
Также мы писали, что в машине семьи Усольцевых обнаружили початую упаковку спичек.