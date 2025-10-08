Ричмонд
Ремонт улицы Гросовцев в Красноярске завершится до 1 ноября

Вскоре вдоль дороги высадят газон.

Источник: Соцсети

В Октябрьском районе Красноярска на улице Громовцев завершаются ремонтные работы. В департаменте градостроительства рассказали, что там установили бордюрный камень и опоры освещения, оборудовали тротуары и уложили асфальтобетонное покрытие. Вскоре вдоль дороги высадят газон и оборудуют пешеходный переход в районе 18-го дома.

Напомним, работы ведутся на участках от дома 18 В на улице Норильской до дома № 34 и с № 36 по № 42. Ремонт планируют завершить до 1 ноября. Его курирует управление дорог и благоустройства. Учреждение и в дальнейшем будет обслуживать эту улицу.