В Красноярском крае все еще не нашли пропавшую 10 дней назад семью

За последние сутки наземными группами обследовано 40 квадратных километров лесного массива и более 515 километров лесных дорог.
В операции задействованы различные силы: аэромобильная группировка МЧС России осмотрела 10 кв. км территории; сотрудники полиции обследовали еще 20 кв. км; добровольцы проверили 10 кв. км и прошли более 500 км лесных дорог.
Также применялся беспилотник, налет составил 1 час. Несмотря на масштабные поиски, результатов пока нет.
На 8 октября запланировано продолжение поисковых работ — спасатели намерены обследовать все подходы к скальным массивам Буратинка и Мальвинка, куда, по предварительным данным, семья могла направиться перед исчезновением, сообщает МЧС России по Красноярскому краю.