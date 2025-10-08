В Красноярском крае все еще не нашли пропавшую 10 дней назад семью

На 8 октября запланировано продолжение поисковых работ — спасатели намерены обследовать все подходы к скальным массивам Буратинка и Мальвинка, куда, по предварительным данным, семья могла направиться перед исчезновением, сообщает МЧС России по Красноярскому краю.