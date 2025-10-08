Эксперт Корнейчук объяснил опасность зарядки телефона после мороза

«Грубые нарушения правил эксплуатации гаджетов могут привести к возгоранию. Например, если телефон после мороза не нагреть в помещении и сразу поставить заряжать, это создает риски повреждения аккумулятора. И наоборот, если телефон сильно нагрелся на жаре, лежал, например, на передней панели в автомобиле, то заряжать его в таком состоянии не стоит», — пояснил Корнейчук.