Эксперт Корнейчук объяснил опасность зарядки телефона после мороза

Переохлажденный телефон нельзя ставить сразу на зарядку, это может привести к воспламенению аккумулятора, рассказал эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Зарядка переохлажденного после морозов телефона может привести к возгоранию аккумулятора, рассказал aif.ru эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

«Грубые нарушения правил эксплуатации гаджетов могут привести к возгоранию. Например, если телефон после мороза не нагреть в помещении и сразу поставить заряжать, это создает риски повреждения аккумулятора. И наоборот, если телефон сильно нагрелся на жаре, лежал, например, на передней панели в автомобиле, то заряжать его в таком состоянии не стоит», — пояснил Корнейчук.

Также смартфоны могут загореться по причине заводского брака, за которым не проследил контроль качества на производстве.

Ранее сообщалось, что следствие устанавливает причину гибели в Челябинске 16-летнего подростка во время разговора по телефону с подключенным к электросети зарядным устройством. Тело парня нашли с ожогами на руке вечером 30 сентября в одной из квартир города.