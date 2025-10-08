Ричмонд
Красноярца на тонированном «Мерседесе» наказали за дрифт в оживленном месте

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске привлекли к административной ответственности водителя «Мерседеса», устроившего дрифт на парковке торгово-развлекательного центра «Планета». Видео с опасными маневрами автомобилиста сотрудники ДПС обнаружили в соцсетях.

Было установлено, что за рулем иномарки в тот день находился 32-летний мужчина. Он заявил, что, по его мнению, никому не помешал своими действиями. Тем не менее, полицейские выписали ему два штрафа на общую сумму 1000 рублей и потребовали снять тонировку с машины.

«Кроме того, полицейские установили, что за последний год владелец данного автомобиля привлекался к административной ответственности более 25 раз за нарушения ПДД — в основном за превышение скоростного режима. Инспекторы ДПС провели с правонарушителем профилактическую беседу о недопустимости подобных действий на дорогах общего пользования», — рассказали в ГАИ.