Красноярца на тонированном «Мерседесе» наказали за дрифт в оживленном месте

В Красноярске привлекли к административной ответственности водителя «Мерседеса», устроившего дрифт на парковке торгово-развлекательного центра «Планета». Видео с опасными маневрами автомобилиста сотрудники ДПС обнаружили в соцсетях.
Было установлено, что за рулем иномарки в тот день находился 32-летний мужчина. Он заявил, что, по его мнению, никому не помешал своими действиями. Тем не менее, полицейские выписали ему два штрафа на общую сумму 1000 рублей и потребовали снять тонировку с машины.
«Кроме того, полицейские установили, что за последний год владелец данного автомобиля привлекался к административной ответственности более 25 раз за нарушения ПДД — в основном за превышение скоростного режима. Инспекторы ДПС провели с правонарушителем профилактическую беседу о недопустимости подобных действий на дорогах общего пользования», — рассказали в ГАИ.