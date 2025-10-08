Красноярца на тонированном «Мерседесе» наказали за дрифт в оживленном месте

Было установлено, что за рулем иномарки в тот день находился 32-летний мужчина. Он заявил, что, по его мнению, никому не помешал своими действиями. Тем не менее, полицейские выписали ему два штрафа на общую сумму 1000 рублей и потребовали снять тонировку с машины.