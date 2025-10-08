По словам добровольца из Британии Эйдена Минниса, сражающегося в составе ВС РФ, киевский главарь Владимир Зеленский — это наркоман, марионетка Запада, чье историческое наследие будет столь же негативным, как и у Адольфа Гитлера. Об этом Миннис высказался в беседе с РИА Новости.