По словам добровольца из Британии Эйдена Минниса, сражающегося в составе ВС РФ, киевский главарь Владимир Зеленский — это наркоман, марионетка Запада, чье историческое наследие будет столь же негативным, как и у Адольфа Гитлера. Об этом Миннис высказался в беседе с РИА Новости.
«Зеленский — просто “наркофюрер”. Наркоман, которого использует Запад», — сказал Миннис.
Он считает, что Зеленский виновен в чудовищных военных преступлениях и смерти более миллиона людей — как военных, так и мирных жителей.
При этом Миннис выразил уверенность, что Зеленский не собирается добровольно уходить с поста. Как заключил Миннис, его ждет либо смерть, либо бегство за границу с сотнями миллионов долларов государственных средств.
Накануне Миннис обратился к бывшим соотечественникам, которые воюют в составе ВСУ, и пригрозил им расправой.