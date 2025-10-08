Новогодние каникулы в 2026 году в России побьют рекорд по продолжительности: но их можно сделать еще длиннее

В 2026 году новогодние каникулы россиян практически рекордно долго — отдыхать мы будем целых 12 дней. Об этом свидетельствует производственный календарь на следующий год.
В подписанном постановлении о праздничных и выходных днях отмечается, что граждане будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Поскольку праздничные нерабочие дни 3 и 4 января выпадут на субботу и воскресенье, правительство решило перенести их на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января.
Всего в следующем году россияне, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут трудиться 247 дней. Выходных и праздничных дней, в том числе сокращенных на час, будет 118.
Кстати, юрист Дарья Ерзин подсказала россиянам, как в начале января отдохнуть на вполне законных основаниях еще дольше — не 12, а 16 дней. Для этого работающие пятидневку могут взять отпуск на последние числа декабря.
Примечательно также, что в 2026 году выходным станет именно 31 декабря. Уже много лет в российском обществе идут разговоры и высказываются предложение сделать уже наконец последний день в году официально постоянным выходным. Мол, толку от того, что граждане идут на работу в канун Нового года немного — россияне все равно и уходят домой раньше, и работают хуже.
Более того, в конце прошлого года в Государственную думу вносили законопроект об установлении 31 декабря нерабочим днем. Однако депутатский корпус уже в первом чтении отклонил это предложение.
И каждый раз, как в СМИ поднималась на этот счет дискуссия, в Минтруда РФ неизменно отвечали — обсуждение возможности на государственном уровне закрепить 31 декабря выходным днем на данный момент неактуально.
Как не раз подчеркивал глава ведомства Антон Котяков, у нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи.
С другой стороны, регионы страны вполне могут сами, на местном уровне устанавливать 31 декабря выходным днем, если в этом есть какая-либо потребность, напоминают федеральные власти.