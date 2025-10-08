Грета Тунберг заявила о пытках со стороны Израиля после задержания у Газы

Шведская правозащитница Грета Тунберг сообщила, что она и другие активисты «Флотилии свободы» подверглись пыткам во время задержания в Израиле. Об этом агентство Reuters передает со ссылкой на пресс-конференцию Тунберг в Стокгольме.
Активистка не предоставила подробностей, но упомянула, что ей не давали чистой воды, а другим задержанным не предоставляли необходимые лекарства.
«Флотилия свободы», состоящая из более чем 40 судов, отправилась из Туниса в сектор Газа в середине сентября с целью прорыва морской блокады и доставки гуманитарной помощи. Израильские силы перехватили суда, и все активисты были депортированы, говорится в статье.
ЦАХАЛ 3 октября удалось установить контроль над 42 судами, входившими в состав флотилии «Сумуд», в которой участвовала Тунберг. Все корабли шли на прорыв блокады сектора Газа.
Позже активистка пожаловалась на клопов в ее камере и недостаток предлагаемой питьевой воды и еды. Она возмутилась суровым обращением со стороны полиции и неудобством самой камеры.
Однако затем МИД Израиля назвал «наглой ложью» сообщения о жестоком обращении с Тунберг, а также другими задержанными участниками «Флотилии стойкости».