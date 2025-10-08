Ричмонд
Приморские борцы завоевали две медали на Играх СНГ в Азербайджане

Серебро и бронзу принесли в копилку сборной России два спортсмена из Приморья.

Источник: III Игры стран СНГ

Приморские борцы завоевали две медали на III Играх СНГ, которые проходили в Азербайджане. Спортсмены из Приморья завоевали серебряную и бронзовую медали в составе сборной России, которая уверенно выступила на турнире по греко-римской борьбе среди юношей, сообщает ИА PrimaMedia.

Турнир в рамках III Игр СНГ прошел в городе Гянджа (Азербайджан) на арене Олимпийского спортивного комплекса. Юношеские соревнования собрали сильнейших молодых спортсменов, которые разыграли комплекты наград в десяти весовых категориях.

Сборная России продемонстрировала отличный результат, завоевав в общей сложности восемь медалей: три золотые, три серебряные и две бронзовые. Значительный вклад в этот успех внесли представители Приморского края.

Серебро в весовой категории до 45 кг завоевал Исмаил Бальбек, представляющий Приморье по параллельному зачёту. Ещё одна награда у уссурийца Каймараза Арбаханова, который в категории до 71 кг стал бронзовым призёром соревнований.

Напомним, что Каймараз Арбаханов становился серебряным призёром и победителем первенства России.

Этот успех подтверждает высокий уровень развития греко-римской борьбы в Приморском крае и демонстрирует перспективность местных молодых спортсменов на международной арене.