Приморские борцы завоевали две медали на Играх СНГ в Азербайджане

Приморские борцы завоевали две медали на III Играх СНГ, которые проходили в Азербайджане. Спортсмены из Приморья завоевали серебряную и бронзовую медали в составе сборной России, которая уверенно выступила на турнире по греко-римской борьбе среди юношей, сообщает ИА PrimaMedia.