У берегов Вануату зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7

Эпицентр землетрясения находился в 233 км к северо-западу от города Порт-Вила.

Источник: Аргументы и факты

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,7 у побережья островного государства Вануату в Тихом океане, сообщается на сайте учреждения.

По данным организации, эпицентр подземных толчков располагался в 233 км к северо-западу от города Порт-Вила, в котором проживает почти 36 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Опасность цунами не объявлялась.

Напомним, 8 октября землетрясение магнитудой 4,5 произошло у северных Курил. Его эпицентр находился в 89 км к юго-востоку от города Северо-Курильска (остров Парамушир). Жители этого населённого пункта могли ощутить сейсмособытие силой до 3 баллов.