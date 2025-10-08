Туманов назвал Россию идеальным местом для выращивания картошки и яблок

Россия является идеальным местом для выращивания картошки и яблок, сообщил в беседе с aif.ru агроном Андрей Туманов.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что в России начали строить первые теплицы для бананов. Специалист подчеркнул, что выращивать бананы на территории нашей страны будет сложно и дорого.
При этом Туманов добавил, что цитрусовые и ананасы можно выращивать даже в квартире на подоконниках.
«Нужно лучше картошку выращивать в России. Здесь идеальное для этого место, как и для выращивания, например, яблок. Лучше их сажать, чтобы не было необходимости завозить из других стран», — отметил эксперт.
Ранее Туманов сообщил, что в России сложно и дорого выращивать бананы из-за отсутствия оптимальных для их роста условий.
По его словам, важно учесть освещение, климат, световой день, влажность, наличие подкормки.