Туманов назвал Россию идеальным местом для выращивания картошки и яблок

Агроном отметил, что в России даже в квартирах на подоконниках можно выращивать цитрусовые и ананасы, а вот бананы — нельзя.

Источник: Аргументы и факты

Россия является идеальным местом для выращивания картошки и яблок, сообщил в беседе с aif.ru агроном Андрей Туманов.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что в России начали строить первые теплицы для бананов. Специалист подчеркнул, что выращивать бананы на территории нашей страны будет сложно и дорого.

При этом Туманов добавил, что цитрусовые и ананасы можно выращивать даже в квартире на подоконниках.

«Нужно лучше картошку выращивать в России. Здесь идеальное для этого место, как и для выращивания, например, яблок. Лучше их сажать, чтобы не было необходимости завозить из других стран», — отметил эксперт.

Ранее Туманов сообщил, что в России сложно и дорого выращивать бананы из-за отсутствия оптимальных для их роста условий.

По его словам, важно учесть освещение, климат, световой день, влажность, наличие подкормки.