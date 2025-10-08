Россиян предупредили о росте цен на авиаперелеты

По ее словам, стоимость международных авиаперелетов во второй половине года, скорее всего, отразит уровень инфляции с учетом колебаний курса рубля. На дальнейшее изменение цен повлияют баланс спроса и предложения по конкретным датам и направлениям, уровень конкуренции среди авиаперевозчиков (в том числе наличие стыковочных рейсов иностранных компаний), стоимость авиатоплива, расходы на ремонт и обслуживание воздушных судов, а также обменный курс рубля и инфляционные процессы.