Россиян предупредили о росте цен на авиаперелеты

Такой прогноз в беседе с изданием «Газета.ру» озвучила кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова, сообщает ИА DEITA.RU.
По ее словам, стоимость международных авиаперелетов во второй половине года, скорее всего, отразит уровень инфляции с учетом колебаний курса рубля. На дальнейшее изменение цен повлияют баланс спроса и предложения по конкретным датам и направлениям, уровень конкуренции среди авиаперевозчиков (в том числе наличие стыковочных рейсов иностранных компаний), стоимость авиатоплива, расходы на ремонт и обслуживание воздушных судов, а также обменный курс рубля и инфляционные процессы.
Кроме того, на формирование цен окажут влияние новые регуляторные меры: с 1 сентября введен инфраструктурный сбор в размере 150 рублей с каждого билета, Минтранс отменил часть дополнительных сборов при возврате билетов, а страховые компании готовят изменения в страховых полисах из-за частых задержек и отмен рейсов.
В связи с этим эксперт советует приобретать авиабилеты более чем за месяц до предполагаемого вылета, следить за акциями авиакомпаний и курсом рубля — это позволит снизить затраты на перелет.