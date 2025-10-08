Солнечная плазма постепенно достигает Земли

На данный момент геомагнитные возмущения и бури не фиксируются: выброс движется медленно, и магнитосфера успевает подстраиваться, предотвращая резкие скачки.
Однако уже сейчас наблюдается увеличение аврорального овала, который сместился в сторону нашей страны. Индекс интенсивности полярных сияний за последние часы вырос с уровня 2 до 5, что делает возможным наблюдение сияний на широтах от 65 градусов и выше. По прогнозам специалистов, текущие возмущения могут продлиться более суток, поэтому есть высокая вероятность, что вскоре появятся и слабые геомагнитные бури.
Эксперты отмечают, что событие протекает на фоне уже успокоившегося Солнца, поэтому серьёзных последствий для Земли ожидать не стоит. Как только параметры плазмы нормализуются, магнитное поле стабилизируется с большим запасом прочности.
Для наблюдателей полярных сияний это событие может стать отличной возможностью увидеть редкие красочные явления на высоких широтах. Даже несмотря на медленное движение облака, специалисты советуют следить за прогнозами и фото- и видеофиксацией сияний — они обещают быть впечатляющими.