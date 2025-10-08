Солнечная плазма постепенно достигает Земли

Однако уже сейчас наблюдается увеличение аврорального овала, который сместился в сторону нашей страны. Индекс интенсивности полярных сияний за последние часы вырос с уровня 2 до 5, что делает возможным наблюдение сияний на широтах от 65 градусов и выше. По прогнозам специалистов, текущие возмущения могут продлиться более суток, поэтому есть высокая вероятность, что вскоре появятся и слабые геомагнитные бури.