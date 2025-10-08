Три тысячи литров царской ухи приготовят к Фестивалю русской кухни в Хабаровске

В Хабаровском крае 4 ноября пройдет Фестиваль русской кухни. Праздник приурочен ко Дню народного единства и будет посвящен сохранению национальных кулинарных традиций. Гостей ждут угощения, народные забавы и выступления творческих коллективов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказали в министерстве промышленности Хабаровского края, сейчас ведется работа над концепцией и меню фестиваля. Уже известно, что повара сварят около трех тысяч литров царской ухи из нескольких видов рыбы. Гостей также угостят блинами и ароматной выпечкой.
Организаторы отмечают, что фестиваль станет площадкой для знакомства с русскими кулинарными обычаями, основанными на натуральных продуктах и традиционных вкусах. Помимо дегустаций, гостей ждут концертная программа, народные игры и конкурсы.