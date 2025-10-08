Три тысячи литров царской ухи приготовят к Фестивалю русской кухни в Хабаровске

Как рассказали в министерстве промышленности Хабаровского края, сейчас ведется работа над концепцией и меню фестиваля. Уже известно, что повара сварят около трех тысяч литров царской ухи из нескольких видов рыбы. Гостей также угостят блинами и ароматной выпечкой.