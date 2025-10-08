ГД одобрила отмену стажировки и испытательного срока при приеме на службу в МВД

Ранее поступающие на службу в органы внутренних дел проходили стажировку продолжительностью до шести месяцев, в течение которой проверялись их профессиональные и личные качества. После стажировки следовал испытательный срок, по итогам которого заключался первый контракт. В 2023 году были внесены изменения, расширившие возрастные рамки поступления на службу: до 50 лет для рядового и младшего начальствующего состава и до 55 лет для среднего и старшего начальствующего состава, кроме звания полковника.