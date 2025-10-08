Арестович* развёлся с женой после почти 10 лет брака

Ранее Life.ru писал, что Алексея Арестовича* повторно объявили в розыск в России. Бывший советник Зеленского с ноября 2023 года находится в международном розыске за призывы к террористической деятельности и распространение ложной информации о ВС РФ. Дело против него началось ещё в апреле 2022 года и позже объединилось с делом о террористической направленности.