«Игрушка для взрослых»: США могут поставить Киеву «Томагавки», но заблокировать их использование

Британская газета Telegraph утверждает, что даже если решение о поставках ракет Tomahawk Украине будет принято, на их реализацию уйдут месяцы. При этом Вашингтон может сохранить контроль над их использованием, запретив Киеву применять эти ракеты.
«Поставки американских ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть своих пусковых установок, но это не значит, что они не окажут влияния на Москву», — передает издание.
Как отмечает газета, США могут поставить ракеты, но заблокировать их использование, чтобы усилить позиции на переговорах с Россией по Украине. В любом случае, быстрая отправка этого оружия ВСУ исключена, пишет издание.
Кроме этого, в публикации подчеркиваются два момента: характерная непрозрачность последних заявлений президента США Дональда Трампа о возможной передаче Tomahawk и уклончивый ответ представителя Белого дома, который заявил, что администрации нечего добавить к словам президента.
Накануне глава Белого дома подчеркнул важность понимания того, как Украина намерена использовать «Томагавк».