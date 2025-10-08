Хоккейный «Сокол» в непростом матче одолел «Химик»

Первую шайбу наша команда забросила в середине первого периода, отличился Егор Яковлев. Во втором игровом отрезке гости сравняли счет, но через несколько минут Кирилл Казаков вновь вывел красноярцев вперед. За 3,5 минуты до конца третьего периода «Химик» отыгрался во второй раз, но уже в овертайме Олег Корчагин в составе «Сокола» забил победный гол.