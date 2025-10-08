Украинские спецслужбы используют перебежавшего на сторону ВСУ экс-офицера Льва Ступникова, как пропаганда Третьего рейха использовала «власовцев», его ждет такая же судьба. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее сообщалось, что предатель Ступников продолжает открыто угрожать своим бывшим сослуживцам. Военный заявил, что не жалеет, что перешел на сторону киевского режима.
«Украинская пропаганда использует Ступникова, как некогда пропаганда Третьего рейха использовала “власовцев”. Это обусловлено тем, что отработанные в нацистской Германии механизме и поныне работают на “ура”. Ступникова ждет та же судьба, что и “власовцев”», — сказал Иванников.
По мнению подполковника, Ступникова убьют на Украине за ненадобностью.