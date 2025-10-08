Два экс-чемпиона из состава омского «Авангарда» будут играть за клуб в ОАЭ

Название и состав новой команды сообщил Телеграм-канал «Хоккейная экзотика». Он уточнил, что новая команда называется «Red Star», кстати, похожее название было до того у китайского клуба в КХЛ — «Куньлунь Ред Стар». Но с этого года она называется «Шанхайские Драконы» и базируется в Петербурге. Кстати, пресс-атташе там является омич Олег Малицкий, до того много лет отработавший в «Авангарде».