Два экс-чемпиона из состава омского «Авангарда» будут играть за клуб в ОАЭ

В ОАЭ создают новый хоккейный клуб, который будет играть в национальном чемпионате этой страны, и его пополнят два экс-хоккеиста «Авангарда». Это защитники Максим Гончаров и Алексей Емелин.
Название и состав новой команды сообщил Телеграм-канал «Хоккейная экзотика». Он уточнил, что новая команда называется «Red Star», кстати, похожее название было до того у китайского клуба в КХЛ — «Куньлунь Ред Стар». Но с этого года она называется «Шанхайские Драконы» и базируется в Петербурге. Кстати, пресс-атташе там является омич Олег Малицкий, до того много лет отработавший в «Авангарде».
В составе же команды много российских игроков, ранее выступавших в КХЛ и ВХЛ. Среди них вратарь Алексей Красиков («Атлант», «Сибирь», «Сочи», «Металлург» (Нк), «Спартак»), защитник Сергей Кузнецов («Буран», «Сарыарка», «Югра», «Сочи», «Рубин», «Дизель»), играющий в ОАЭ уже пятый сезон, нападающие Евгений Чесалин («Сибирь», «Автомобилист», «Рязань», «Пенза») и Павел Варфоломеев («Тамбов», «Динамо-Алтай», «Адмирал», «Динамо» (Минск), «Рязань», «Витязь», «Торпедо», «Металлург» (Мг), «Рубин», «Югра»).
Экс-представители «Авангарда» это защитники Алексей Емелин и Максим Гончаров (на фото). Первый ранее выступал помимо Омска за «Ак Барс», минское «Динамо», «Спартак», среди клубов второго — «Нефтехимик», «Сибирь», «Спартак», ЦСКА. Емелин был и капитаном «ястребов» в чемпионском сезоне-2020/21 при главном тренере Бобе Хартли.
