Центр Хабаровска станет платным и под прицелом камер

В Хабаровске со второго квартала 2026 года заработают платные парковки в центре города. Планируемый тариф составит от 40 до 70 рублей в час, режим работы — с 8:00 до 19:00.
Как рассказал председатель комитета по городскому хозяйству Хабаровской городской думы Никита Божок, на парковках будут установлены средства видеофиксации. Если оплата не будет произведена или водитель попытается скрыть номер, камеры зафиксируют нарушение.
Оплата возможна через парковочные автоматы, приложение или сайт. Для особых категорий граждан предусмотрены льготные тарифы. Платные зоны разместятся в наиболее востребованных локациях, а также там, где технически это возможно.
С введением новых парковок городские власти планируют упорядочить движение в центре и повысить доступность мест для тех, кто приезжает по делам.