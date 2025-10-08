Сестра вернувшегося из плена ВСУ курянина рассказала об их первой встрече

Сестра вернувшегося из украинского плена жителя Курской области Сергея Луценко — Ольга — рассказала aif.ru, что во время их первой встречи после долгой разлуки не могла поверить, что брат снова рядом.
Напомним, Луценко попал в плен в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область. Незадолго до этого он получил серьезное ранение из-за того, что в его дом прилетел снаряд.
О судьбе брата Ольга узнала лишь спустя полгода, когда из плена вернулся его односельчанин. Спустя несколько месяцев поисков она узнала, что Луценко действительно жив и находится в интернате в Сумах.
Все это время они лишь изредка общались по телефону. Ольга отметила, что у ее брата в плену были проблемы со здоровьем — отказали правая рука и нога. Сейчас он находится в российском госпитале.
«Брат вернулся. Я не могу передать то чувство, когда я его увидела в автобусе, и поняла, что он действительно рядом со мной», — сказала женщина.
По словам Ольги, Сергей — единственный оставшийся в живых ее родственник.
Ранее Ольга рассказала о странном взгляде своего брата, который она заметила на фотографии из плена.