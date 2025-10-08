Вынесено решение по аресту активов Агаларовых по делу о теракте в «Крокусе»

Кроме того, в документе отмечается правовое обоснование принятого решения: применение ареста имущества считается преждевременным, поскольку по российскому законодательству такая мера может быть применена исключительно к имуществу подозреваемых, обвиняемых либо лиц, несущих материальную ответственность за их действия. Только после завершения экспертиз и установления всех обстоятельств дела станет возможным рассмотреть вопрос о применении соответствующих обеспечительных мер.