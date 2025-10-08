В Минтруде анонсировали новые меры поддержки для матерей

Сейчас действующее законодательство предусматривает, что в страховой стаж включается до полутора лет отпуска по уходу за каждым ребенком, однако при рождении двух и более детей одновременно этот период учитывается только один раз. В настоящее время законопроект проходит первое чтение в Госдуме.