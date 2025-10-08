Ричмонд
В России предложили изменить подход к необоснованному закрытию коррекционных школ

В Госдуме хотят ввести мораторий на необоснованное закрытие коррекционных школ.

Источник: Комсомольская правда

В качестве меры поддержки детей с ОВЗ председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выдвинул предложение о введении моратория на закрытие коррекционных школ без веских на то причин.

«Предлагаю ввести мораторий на необоснованное закрытие и перепрофилирование коррекционных образовательных учреждений. Их следует рассматривать как специализированные центры для обучения самых сложных категорий детей», — поделился Миронов в беседе с ТАСС.

По его словам, именно родители должны решать, где их ребенку будет лучше — в обычном классе с другими детьми или в специализированной школе с особой программой.

Как отметил депутат, доступ к полноценному образованию для ребенка с инвалидностью — это важнейший фактор, позволяющий ему адаптироваться в обществе и жить самостоятельно.

Напомним, что накануне Госдума РФ одобрила законопроект об отмене обязательных испытаний в ОВД.