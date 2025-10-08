Изувечен и странно смотрит: что пережил вернувшийся из плена ВСУ курянин

Спустя год и два месяца 41-летний житель Курской области Сергей Луценко вернулся домой из плена ВСУ. Мужчина за это время получил серьезные проблемы со здоровьем: как физические, так и духовные.
Сестра Луценко Ольга рассказала aif.ru, что пережил в плену ее брат и когда она впервые заметила появившийся у него странный взгляд.
Взяли в плен раненого.
Луценко попал в плен ВСУ сразу после вторжения украинской армии в Курскую область. В августе 2024 года он решил не покидать родной хутор, остался там, но очень скоро об этом пожалел.
Сначала в дом Луценко, где он жил один, прилетел снаряд, затем — его нашли боевики ВСУ и взяли в плен.
«Он у меня единственный остался, другие родные у нас умерли. Тогда, в августе прошлого года, Сережа просто не поверил, что что-то может произойти, поэтому не оставил дом. Тем более у него там хозяйство было. Потом в его дом прилетел снаряд, он получил серьезное ранение, таким его нашли украинские военные и забрали в плен», — рассказала Ольга.
Первые полгода сестра вообще не знала — жив ее брат или нет. Только в январе 2025 года удалось узнать, что с ним. Один из вернувшихся в результате обмена односельчан Сергея рассказал, что он жив, но находится в плену.
До октября этого года родственники лишь изредка общались по телефону. Рассказывая о брате, Ольга не могла сдерживать слезы даже тогда, когда уже знала, что он жил.
Несколько дней назад Сергей вернулся домой.
«Брата привезли, он в госпитале лежит. Пока нечего рассказывать, его обследуют, много времени упущено. Сейчас он находится в Курской области», — сообщила Ольга, добавив, что до последнего не могла поверить, что наконец воссоединилась с братом.
Отнимались рука и нога.
Сергей, по словам сестры, попал в плен с серьезным ранением. У него были рваные раны спины, руки и ноги.
«Правая нога не работает — порвано сухожилие, правая рука тоже — раздроблена кисть, не хватает 2,5 см кости», — рассказала женщина, когда Сергей еще был в плену.
Ольга отметила, что в украинском интернате ее брату не оказывали медицинскую помощь. Он мучился от сильных болей, но ему лишь говорили, что в Сумах нужных ему специалистов нет. На обмен его тоже не отдавали, что была возможность вылечиться в России.
«Его не лечили, он мучался от постоянных болей. В интернат в Сумах он попал с рваными ранами спины, ног и рук. Он постоянно рассказывал, что мучается от жутких болей, говорил, что у него больше нет сил терпеть», — рассказала плачущая Ольга.
После возвращения в Россию Сергея сразу поместили в госпиталь, однако Ольга отметила, что упущенное время не пошло ему на пользу.
Странный взгляд.
Ольга обратила внимание на еще одно странное изменение. У брата, по ее словам, появился странный взгляд.
Впервые женщина обратила на это внимание еще весной, когда ей отправили фотографию Луценко в качестве доказательства, что ее брат действительно жив.
«Я очень долго просила, чтобы мне хотя бы просто дали его увидеть. Они мне прислали его фотографию на крыльце интерната, что он живой еще. Но я еще по взгляду, вы знаете, поняла, что что-то не так… У него взгляд какой-то отсутствующий. Я еще подумала, то ли он заболел, то ли от удара у него что-то с мозгами произошло. Ну совсем какой-то отстраненный взгляд, не заинтересованный» — сказала она.
Сейчас самое страшное, по словам Ольги, уже позади. А впереди родственников ждет восстановление документов и доительный процесс реабилитации.
