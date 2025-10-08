Прокуратура заставила мэрию Владивостока сделать павильоны на Семёновской

Во Владивостоке после прокурорской проверки начнётся процедура обустройства остановки «Площадь Семёновская» специальными защитными павильонами для ожидающих общественный городской транспорт людей.
По информации Telegram-канала Прокуратуры Приморского края, поводом для судебного разбирательства стали сообщения в региональных СМИ о том, что на ключевом транспортном узле окраины столицы нарушаются права жителей города и гостей города на безопасное и комфортное пользование общественным транспортом.
Результаты прокурорской проверки подтвердили эти сведения. Реагируя на выявленные нарушения, прокурор Фрунзенского района подал иск в администрацию города с требованием устранения недостатков, а именно потребовал от мэрии оборудовать остановочный пункт конструкциями, которые будут защищать горожан от дождя, снега и ветра.
Суд полностью поддержал доводы прокуратуры, возложив на мэрию обязанность по установке защитных павильонов. Контроль над исполнением решений некоторых надзорных органов.