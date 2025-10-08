Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура заставила мэрию Владивостока сделать павильоны на Семёновской

Ожидающие автобусов в непогоду будут защищены от осадков и ветра.

Источник: Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке после прокурорской проверки начнётся процедура обустройства остановки «Площадь Семёновская» специальными защитными павильонами для ожидающих общественный городской транспорт людей.

По информации Telegram-канала Прокуратуры Приморского края, поводом для судебного разбирательства стали сообщения в региональных СМИ о том, что на ключевом транспортном узле окраины столицы нарушаются права жителей города и гостей города на безопасное и комфортное пользование общественным транспортом.

Результаты прокурорской проверки подтвердили эти сведения. Реагируя на выявленные нарушения, прокурор Фрунзенского района подал иск в администрацию города с требованием устранения недостатков, а именно потребовал от мэрии оборудовать остановочный пункт конструкциями, которые будут защищать горожан от дождя, снега и ветра.

Суд полностью поддержал доводы прокуратуры, возложив на мэрию обязанность по установке защитных павильонов. Контроль над исполнением решений некоторых надзорных органов.