Росимущество выставило на торги квартиру Фургала

Ранее суд в Хабаровске по иску Генеральной прокуратуры взыскал с Фургала и аффилированных с ним компаний более 8,5 миллиарда рублей. Как указал суд, Фургал после избрания депутатом Госдумы номинально передал доли в уставных капиталах фирм, но на самом деле фактически руководил ими и остался реальным владельцем бизнеса. Тем самым он нарушил антикоррупционное законодательство. Результатом деятельности компаний под руководством Фургала стало получение ими дохода за период с 2008 по 2019 год в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически являлся доходом Фургала и который последний не задекларировал и скрыл от контролирующих органов.