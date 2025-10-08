Десятки улиц остались без света во Владивостоке — что известно

Десятки улиц и свыше 100 жилых домов остались без света во Владивостоке в среду, 8 октября. В пригородных районах города произошли массовые аварийные отключения электроэнергии, сообщает ИА PrimaMedia.
Отключения затронули такие улицы, как проспект 100-летия Владивостока, Кирова, Маковского, Русская, Лесная, Мусоргского и ряд других. В общей сложности под отключение попало более 60 улиц и свыше 100 жилых домов.
По данным АО «ДРСК», в 11:08 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции 110 кВ «Чайка». Из-за этой технической неисправности без света остались потребители в пригородных районах Владивостока. Бригада энергетиков оперативно выехала на место для выяснения обстоятельств произошедшего и для проведения дальнейших мероприятий по восстановлению электроснабжения потребителей.
В пресс-службе ВПЭС корр. ИА PrimaMedia рассказали, что специалисты уже занимаются восстановлением подачи коммунальной услуги на улице Русская, задействованы 3 единицы техники.