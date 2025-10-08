Десятки улиц остались без света во Владивостоке — что известно

По данным АО «ДРСК», в 11:08 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции 110 кВ «Чайка». Из-за этой технической неисправности без света остались потребители в пригородных районах Владивостока. Бригада энергетиков оперативно выехала на место для выяснения обстоятельств произошедшего и для проведения дальнейших мероприятий по восстановлению электроснабжения потребителей.