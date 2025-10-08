«Все мерзнут»: на холод в домах жалуются жители Павлодара

По информации телеканала, отопительный сезон в Павлодаре начался 10 сентября. И первым делом тепло поступило в школы, детские сады и больницы. Затем, с 22 сентября, к системе теплоснабжения подключили многоэтажные и частные жилые дома.
По словам заместителя акима Павлодара, на сегодняшний день к теплоснабжению подключены все 305 социальных объектов и более 1300 многоэтажных жилых домов.
«В весенне-осенний период проведены все необходимые температурные и гидравлические испытания. В целом у нас было выявлено 223 повреждения, и в кратчайшие сроки — до 20 дней — мы их устранили. На сегодняшний день все объекты подключены на 100% — это многоквартирные дома, социальные объекты и частный жилой фонд», — рассказал замакима Павлодара Ануарбек Аманов.
Несмотря на заявления о полной готовности к отопительному сезону, в Павлодаре все еще остаются проблемные многоэтажные дома. К примеру, в доме по адресу Мукагали Макатаева, 31, отопление подключено, однако жители жалуются. По их словам, тепло подается с перебоями: если днем батареи теплые, то ночью становятся холодными, и наоборот. При этом подключить обогреватели они не могли несколько дней из-за планового отключения электроэнергии.
«В этом доме живем уже 30 лет, но никогда такого не было — вот первый раз. С какого числа начали отопление давать, у нас постоянно холодно. Вроде включат — немного потеплеет, потом опять отключается. Дети маленькие, внуки — все мерзнут», — поделилась жительница Павлодара Светлана Алиева.
По словам жильцов, они неоднократно обращались в КСК. Там пояснили, что перебои связаны с отключением насоса. Специалисты выезжали на место и восстанавливали подачу тепла, однако ненадолго. Сами жители полагают, что причина кроется в активной застройке микрорайона — теплоносителя попросту не хватает.
В акимате города заверили: все проблемные участки отработают точечно, а подачу тепла восстановят в ближайшее время.