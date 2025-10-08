«Все мерзнут»: на холод в домах жалуются жители Павлодара

Несмотря на заявления о полной готовности к отопительному сезону, в Павлодаре все еще остаются проблемные многоэтажные дома. К примеру, в доме по адресу Мукагали Макатаева, 31, отопление подключено, однако жители жалуются. По их словам, тепло подается с перебоями: если днем батареи теплые, то ночью становятся холодными, и наоборот. При этом подключить обогреватели они не могли несколько дней из-за планового отключения электроэнергии.