Украинские военкоматы стали вербовать граждан у аптек и на дорогах

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), выполняющих функции военкоматов, осуществляют наблюдение за гражданами, в том числе возле аптек, для последующей мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от представителей пророссийского подполья.
По данным собеседника агентства, сотрудники ТЦК выявляют граждан, которым необходимо приобрести лекарства для себя или своих близких. В последнее время участились случаи остановки и принудительной посадки в автомобили велосипедистов и самокатчиков, причем иногда это происходит с использованием силы, вплоть до сбивания.
Представитель подполья также отметил, что в западных регионах Украины мобилизационные меры применяются менее жестко. Это связано с большей плотностью населения и активной фиксацией нарушений со стороны жителей, которые все чаще дают отпор представителям ТЦК, передает ТАСС.
Ранее на Украине в городе Калуше произошло нападение на территориальный центр комплектования. В результате им удалось освободить трех мобилизованных. Другие детали инцидента не разглашаются.