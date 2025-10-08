За 41 млн рублей областное минимущества снова продает в Омске ветеринарную станцию

В Омске власти снова выставили на продажу здание ветеринарной станции в Центральном округе на улице 30 лет ВЛКСМ, 40. Об этом сообщили в областном минимущества.
Площадь здания составляет 618,6 кв. м. Вместе с ним продается гараж. На объекте установлена система видеонаблюдения, имеются приборы учета и счетчик воды.
Стартовая цена здания составляет 41,1 млн рублей. Объект включен в областную программу приватизации госимущества на 2025−2027 годы.
В августе этого года здание его уже выставляли на продажу.
Ранее мы сообщали, что в Омске продают бывшее здание офиса Сбербанка на Красном Пути, 111.