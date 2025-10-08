Владивосток ждёт отопление с отключённой горячей водой и возмущением

От жителей поступают обращения, что «на улице Адмирала Кузнецова, 45 дали горячую воду на два дня и опять отключили». В доме № 22 по улице 50 лет ВЛКСМ воды нет уже «седьмой месяц, и так каждый год», а в доме № 28 она по одному из стояков отсутствует вообще с октября 2024 года. Жильцы проблемного дома обращают внимание, что «на обращения через ГИС ЖКХ в управляющую компанию и жилищную инспекцию ответа нет, все сроки ответов давно прошли и не один раз».
На улице Марины Расковой второй год ГВС прекращается в мае и возобновляется лишь с подачей отопления. Внезапно пропала горячая вода в системах дома № 34 по улице Адмирала Юмашева, а в доме на Светланской, 165а коммунальную услугу отключили 8 сентября в связи с работами на теплотрассе под окнами дома, однако сроки работ сорваны. Ожидалось, что 6 октября ГВС будет восстановлено, но утром 7 октября на участке продолжались сварочные работы.
Таких проблемных домов и улиц много. По данным сервиса «Отключения воды и света» от VL.ru, на сегодняшний день более 1300 адресов остаются без ГВС, а отключений в списке — более 300, в основном причиной приостановки подачи коммунальной услуги являются локальные порывы. Есть несколько зон ремонтных работ с известными сроками завершения.
Например, абонентам 18 домов по улицам Берёзовая, Калинина, Краева, Ольховая и Фастовская воду должны вернуть к 20 часам 15 октября.
Из-за перекладки участка теплосетей без ГВС остаются 10 домов на улицах 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, 2-я Промышленная и Борисенко, отключение продлится до 17 часов 15 октября. Ещё один ремонт на небольшом участке теплосети оставил без коммунального ресурса четыре дома на Алеутской, Пограничной и Семёновской улицах (срок окончания — 15 октября 20:00). Более массовое отключение в связи с ремонтом — на границе Ленинского и Фрунзенского районов, охватившее 37 адресов на Океанском проспекте, улицах Адмирала Фокина, Батарейной, Фонтанной, Пологой, Семёновской, Пограничной, Уборевича и других. Воду обещают дать 13 октября в 20:00.
В связи с капитальным ремонтом нет воды в микрорайонах между третьей Рабочей и Луговой (улицы Тунгусская, Тюменская, Шилкинская, Горная, Зейская, Ивановская, Новоивановская, Светланская, Луговая и др., в общей сложности более 40 домов), срок завершения — 17 часов 15 октября.
Самое крупное отключение сейчас — на границе Ленинского и Первомайского районов, ремонт на теплосетях оставил без горячей воды порядка 130 адресов на улицах Борисенко, Фадеева, Шепеткова, Спиридонова, Адмирала Кузнецова, Каплунова, Невельского, Приходько, Окатовая, Терешковой и других. Ожидается, что уже сегодня к 17 часам коммунальный ресурс эти абоненты получат.
Не остался в стороне от массовых работ на теплосетях и Эгершельд. До 17:00 10 октября горячей воды нет на улицах Верхнепортовой, Казанской, Крыгина, Леонова, Морозова, Самарской, Саратовской, Сипягина, Станюковича, Стрельникова и Ялтинской, а также в Перекопском переулке, почти 80 адресов.
По данным Примгидрометцентра, предстоящей ночью во Владивостоке похолодает до +4…+7 °C, днём потеплеет только до +10…+13 °C.