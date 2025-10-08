Владивосток ждёт отопление с отключённой горячей водой и возмущением

От жителей поступают обращения, что «на улице Адмирала Кузнецова, 45 дали горячую воду на два дня и опять отключили». В доме № 22 по улице 50 лет ВЛКСМ воды нет уже «седьмой месяц, и так каждый год», а в доме № 28 она по одному из стояков отсутствует вообще с октября 2024 года. Жильцы проблемного дома обращают внимание, что «на обращения через ГИС ЖКХ в управляющую компанию и жилищную инспекцию ответа нет, все сроки ответов давно прошли и не один раз».