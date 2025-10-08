Дождь со снегом ожидается в среду в отдельных регионах Казахстана

«Только на востоке Казахстана атмосферные фронтальные принесут осадки в виде дождя и снега. На остальной же территории РК отрог антициклона обусловит погоду без осадков. На юго-западе, юге, юго-востоке страны ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на западе, севере, востоке в ночные и утренние часы — туман. В Алматинской области и в области Жетісу ожидаются заморозки −1−6, на западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки −1−3», — говорится с сообщении.