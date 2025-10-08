Дождь со снегом ожидается в среду в отдельных регионах Казахстана

«Только на востоке Казахстана атмосферные фронтальные принесут осадки в виде дождя и снега. На остальной же территории РК отрог антициклона обусловит погоду без осадков. На юго-западе, юге, юго-востоке страны ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на западе, севере, востоке в ночные и утренние часы — туман. В Алматинской области и в области Жетісу ожидаются заморозки −1−6, на западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки −1−3», — говорится с сообщении.
В Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юге Костанайской областей, на востоке области Ұлытау ожидается высокая пожарная опасность.
«В Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью −3−5, днем +10+12.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3, днем +15+17.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8, днем +23+25.
В Акмолинской области без осадков. Днем +8+13, ночью 0−5.
В области Улытау тоже без осадков. Днем +11+16, ночью 0+5.
В Карагандинской области осадков не ожидается. Днем +7+12, ночью −1−6.
В Западно-Казахстанской области осадков тоже не ожидается. Днем +20+25, ночью 0+5.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем +20+25, ночью +8+13.
В Мангистауской области без осадков. Днем +23+28, ночью +10+15.
В Актюбинской области тоже без осадков. Днем +13+18, ночью +1+6.
В Костанайской области осадков тоже не ожидается. Днем +13+18, ночью 0−5.
В Северо-Казахстанской области осадков не ожидается. Днем +9+14, ночью 0−5.
В Павлодарской области днем на севере дождь со снегом. Днем +2+7, ночью −1−6.
В области Абай ночью и утром на западе, севере и в центре дождь со снегом. Днем +3+8, ночью −3−8.
В Восточно-Казахстанской области днем на севере дождь со снегом. Днем +3+8, ночью −2−7.
В Кызылординской области без осадков. Днем +17+22, ночью +2+7.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +21+26, ночью +5+10.
В Жамбылской области осадков тоже не ожидается. Днем +15+20, ночью +16.
В Алматинской области без осадков. Днем +15+20, ночью заморозки −1−6.
В области Жетысу тоже без осадков. Днем +14+19, ночью заморозки −1−6.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.