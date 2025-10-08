Сезон шайн муската: Диетолог раскрыла страхи россиян от новинок азиатских селекционеров

По её словам, в нашей стране много контрафакта: похожий виноград делают китайцы, но он отличается от оригинала. Шайн мускат чувствителен к почве и климату — нужен правильный баланс калия и магния, определённая влажность и температура. Перед цветением виноград опрыскивают антибиотиками, как и любой другой.
«Почему наши потребители опасаются шайн муската? В первую очередь из-за подделок. Китайцы не всегда строго соблюдают технологию и климат отличается, поэтому у их винограда кожа может быть плотнее, а вкус — менее сладким или даже кислым, в отличие от эталонного сорта с постоянной сладостью», — говорит Соломатина.
По содержанию микро и макроэлементов, витаминов, ресвератрола, флавоноидов и антоцианов этот виноград схож с другими сортами. Его косточки меньше, поэтому и антоцианов там меньше, но кожура содержит полезные вещества — калий, витамин С, магний. Всё зависит от условий выращивания.
Этот сорт — результат скрещивания американских и европейских сортов, и его сложно выращивать, что и обуславливает премиальный статус и высокую цену, пояснила эксперт.
Почему же в России его не сразу принимают? Вероятно, отпугивает цена и непривычный зелёный цвет ягод, который создаёт впечатление кислого вкуса. Кроме того, ягоды могут быть непривычного размера, и многие просто не замечают их как виноград. Со временем шайн мускат может занять свою нишу на рынке, как манго или ананас, уверена Соломатина. Пока продукт только внедряется: одни пробуют, рекомендуют другим — и спрос постепенно растёт.
Кстати, неоднозначным продуктом оказались и привычные для россиян орехи. У каждого вида орехов есть свои полезные свойства. Однако в них содержится фитиновая кислота, которая считается вредной. О скрытых опасностях этого продукта ранее рассказывал Life.ru.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.