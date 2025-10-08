Сезон шайн муската: Диетолог раскрыла страхи россиян от новинок азиатских селекционеров

Почему же в России его не сразу принимают? Вероятно, отпугивает цена и непривычный зелёный цвет ягод, который создаёт впечатление кислого вкуса. Кроме того, ягоды могут быть непривычного размера, и многие просто не замечают их как виноград. Со временем шайн мускат может занять свою нишу на рынке, как манго или ананас, уверена Соломатина. Пока продукт только внедряется: одни пробуют, рекомендуют другим — и спрос постепенно растёт.