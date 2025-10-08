«Одно колье стоит 50 миллионов»: Ювелир оценил коллекцию бриллиантов Кадышевой

Народная артистка России Надежда Кадышева, переживающая сейчас вторую волну популярности, особенно у молодежи, славится своей любовью к роскошным аксессуарам. Так, у нее скопилась целая коллекция драгоценностей, об этом рассказал KP.RU ювелир Григорий Бакатов.
В шкатулке у артистки хранится не мало бриллиантов и других камней. Например, отметил ювелир, Надежда Кадышева очень любит изумруды. К слову, украшения с ними обошлись ей в очень внушительную сумму, считает эксперт.
Ювелир Бакатов оценил стоимость коллекции бриллиантов и изумрудов Кадышевой. Фото: личная страница артистки в соцсети.
«На афишах мы видим Кадышеву в изумрудном гарнитуре: колье, серьги, браслет. Белое золото, россыпь бриллиантов и изумруды очень высокой чистоты. Тут одни только серьги стоят более 4 млн рублей, а колье, учитывая размер и чистоту камня, думаю, стоит более 50 млн. Есть у Надежды более скромная подвеска с каплевидным изумрудом. Но стоимость ее далеко не скромная — около 2 млн рублей», — рассказал Григорий Бакатов.
К слову, Надежду Кадышеву не раз называли одной из самых высокооплачиваемых артисток в стране. В августе продюсер Павел Рудченко в беседе с «Абзацем» заявлял, что исполнительница делит пальму первенства с молодым коллегой, певцом SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов).