Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Одно колье стоит 50 миллионов»: Ювелир оценил коллекцию бриллиантов Кадышевой

Ювелир Бакатов оценил стоимость коллекции бриллиантов и изумрудов Кадышевой.

Источник: Комсомольская правда

Народная артистка России Надежда Кадышева, переживающая сейчас вторую волну популярности, особенно у молодежи, славится своей любовью к роскошным аксессуарам. Так, у нее скопилась целая коллекция драгоценностей, об этом рассказал KP.RU ювелир Григорий Бакатов.

В шкатулке у артистки хранится не мало бриллиантов и других камней. Например, отметил ювелир, Надежда Кадышева очень любит изумруды. К слову, украшения с ними обошлись ей в очень внушительную сумму, считает эксперт.

Ювелир Бакатов оценил стоимость коллекции бриллиантов и изумрудов Кадышевой. Фото: личная страница артистки в соцсети.

«На афишах мы видим Кадышеву в изумрудном гарнитуре: колье, серьги, браслет. Белое золото, россыпь бриллиантов и изумруды очень высокой чистоты. Тут одни только серьги стоят более 4 млн рублей, а колье, учитывая размер и чистоту камня, думаю, стоит более 50 млн. Есть у Надежды более скромная подвеска с каплевидным изумрудом. Но стоимость ее далеко не скромная — около 2 млн рублей», — рассказал Григорий Бакатов.

К слову, Надежду Кадышеву не раз называли одной из самых высокооплачиваемых артисток в стране. В августе продюсер Павел Рудченко в беседе с «Абзацем» заявлял, что исполнительница делит пальму первенства с молодым коллегой, певцом SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов).