В Москве ожидаются облачная погода с дождем и до 15 градусов тепла

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 10 — 15 градусов.

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и температура до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 13−15 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс семи градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 10 — 15 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс четыре градуса.