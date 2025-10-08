В ГИБДД рассказали, как пешеходу безопасно переходить дорогу

Дорожная инспекция напоминает правила безопасного перехода дороги. Во-первых, только на зеленый сигнал светофора, а если его нет, то по специальной разметке и возле знака пешеходного перехода. Во-вторых, обязательно нужно убедиться, что едущий транспорт полностью остановился, а не просто слегка притормозил, но продолжает ехать: в этом случае будет лучше пропустить его. В-третьих, будет лучше, если ваша одежда, особенно зимой, имеет светоотражающие элементы, которые видно издалека.