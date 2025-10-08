Ричмонд
В ГИБДД рассказали, как пешеходу безопасно переходить дорогу

Есть несколько правил.

Источник: Комсомольская правда

По статистике ГИБДД около 70% наездов на пешехода происходит, когда он переходит дорогу, и примерно в 35−40% случаев — в прямой видимости светофора или обозначенного разметкой пешеходного перехода. Получается, что нежелание пройти лишние метры до регулируемого перехода может обернуться бедой.

Дорожная инспекция напоминает правила безопасного перехода дороги. Во-первых, только на зеленый сигнал светофора, а если его нет, то по специальной разметке и возле знака пешеходного перехода. Во-вторых, обязательно нужно убедиться, что едущий транспорт полностью остановился, а не просто слегка притормозил, но продолжает ехать: в этом случае будет лучше пропустить его. В-третьих, будет лучше, если ваша одежда, особенно зимой, имеет светоотражающие элементы, которые видно издалека.