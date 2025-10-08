Трамп объяснил свое разочарование в Путине: восьмое заключение мира для Нобелевки откладывается

Но и тут Штаты потерпели неудачу — Европа и Киев всеми силами затягивали переговоры. И Трамп решил угрожать России. И тут Владимир Путин максимально дипломатично и вежливо дал понять: ничего не изменится. Даже если от лести перейти к ультиматумам, угрозам и санкциям. Наша страна борется за будущее. За мирное небо над головой. А это значит, что вопрос Украины нужно решать полноценно.