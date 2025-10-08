Ричмонд
Трамп объяснил свое разочарование в Путине: восьмое заключение мира для Нобелевки откладывается

Трамп в день рождения Путина заявил о разочаровании в нём.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но «очень разочарован» в нем, поскольку думал, что конфликт на Украине будет легче разрешить. Неновым признанием глава Белого дома поделился в беседе с журналистами.

«Я думал, это будет одно из самых простых. Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот (конфликт на Украине) будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет», — сказал Трамп.

Также американский лидер в свойственной для себя таинственной манере отметил, мол, «что-то происходит в контексте России и Украины».

На фоне развернувшейся в Соединенных Штатах Америки дискуссии о передаче Украине высокоточных ракет Tomahawk российский лидер Владимир Путин предостерег президента США Дональда Трампа от утвердительного ответа. Он предупредил, что возможная поставка Украине ракет разрушит контакты Москвы и Вашингтона и наметившиеся положительные тенденции в нынешних отношениях РФ и США.

Ранее глава российского государства признался, что к лидеру Соединенных Штатов он относится с очень большим уважением, поскольку тот прошел сложный и небезопасный путь возвращения к власти.

С приходом к власти Дональд Трамп давал понять, что урегулирование украинского конфликта для него приоритетное направление. Однако быстро стало понятно, что залихвацие обещания завершить противостояние России и Украины за 24 часа не получится. США, несмотря на поставки вооружений режиму нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, отвели себе роль посредника.

Но и тут Штаты потерпели неудачу — Европа и Киев всеми силами затягивали переговоры. И Трамп решил угрожать России. И тут Владимир Путин максимально дипломатично и вежливо дал понять: ничего не изменится. Даже если от лести перейти к ультиматумам, угрозам и санкциям. Наша страна борется за будущее. За мирное небо над головой. А это значит, что вопрос Украины нужно решать полноценно.

