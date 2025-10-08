Россиянам рассказали, когда введут биометрию для посадки на поезд и самолет

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал о планах запуска пилотного проекта по биометрической идентификации в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга в 2026 году. Указывалось, что после успешной отработки системы в тестовом режиме, опыт будет распространен на другие регионы страны, что соответствует общей стратегии цифровизации транспортной отрасли.