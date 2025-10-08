Россиянам рассказали, когда введут биометрию для посадки на поезд и самолет

В течение 2025 года будет проводиться апробация механизма биометрии.
Внедрение системы посадки по биометрии на авиационные и железнодорожные рейсы в России может быть реализовано в течение ближайших одного-двух лет. Об этом рассказал заместитель генерального директора АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) Владислав Святик.
«Мне видится, что это перспектива года-двух», — передает слова Святика ТАСС. Сообщается, что в течение 2025 года специалисты будут проводить апробацию данного механизма, после чего возможно введение экспериментального режима для тестирования технологии.
Как пояснил представитель ЦБТ, именно по итогам эксперимента станет возможным определить конкретные сроки для масштабирования системы на всю транспортную инфраструктуру страны. Отмечается, что подобный поэтапный подход позволит тщательно отработать технологические процессы и обеспечить надежность биометрической идентификации пассажиров.
Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал о планах запуска пилотного проекта по биометрической идентификации в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга в 2026 году. Указывалось, что после успешной отработки системы в тестовом режиме, опыт будет распространен на другие регионы страны, что соответствует общей стратегии цифровизации транспортной отрасли.