Квартиру Фургала выставили на продажу

В описании отмечено, что жилье обременено: на квартиру наложено 10 запретов на регистрацию и два ареста. В ней зарегистрирован один человек. Суммарная задолженность по взносам на капитальный ремонт превышает 50 тысяч рублей, по коммунальным платежам — более 132 тысяч рублей.