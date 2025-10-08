Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане Павел Дуров появился на шоу моды

Вечером 7 октября в Алматы предприниматель Павел Дуров был замечен в числе гостей модного показа, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/fwalmaty

Начав свой визит в Казахстан с ироничной шутки о казахстанском «рынке невест», Павел Дуров не остался в тени. В Алматы он появился на одном из самых светских мероприятий мегаполиса.

Гости модного показа наперебой публиковали снимки с основателем Telegram, а удачливые модели и гости делились кадрами с ним в официальном Instagram шоу. Судя по улыбке и спокойствию на лице, предприниматель явно не страдал от повышенного внимания, поэтому не избегал встречи с камерами.

Однако восторг оказался не всеобщим. Одна из присутствующих дам честно призналась, что Дуров оказался ниже ростом, чем она ожидала.

Очевидно, харизма в кадре порой добавляет пару сантиметров.

пошутили в комментариях
Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше