В Казахстане Павел Дуров появился на шоу моды

Начав свой визит в Казахстан с ироничной шутки о казахстанском «рынке невест», Павел Дуров не остался в тени. В Алматы он появился на одном из самых светских мероприятий мегаполиса.
Гости модного показа наперебой публиковали снимки с основателем Telegram, а удачливые модели и гости делились кадрами с ним в официальном Instagram шоу. Судя по улыбке и спокойствию на лице, предприниматель явно не страдал от повышенного внимания, поэтому не избегал встречи с камерами.
Однако восторг оказался не всеобщим. Одна из присутствующих дам честно призналась, что Дуров оказался ниже ростом, чем она ожидала.
Очевидно, харизма в кадре порой добавляет пару сантиметров.