Госдума одобрила законопроект об отмене стажировки для сотрудников МВД

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, отменяющий обязательную стажировку для претендентов на службу в органах внутренних дел (ОВД). Как сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»), данное решение направлено на ускорение процесса комплектования правоохранительных органов.

Согласно действующему законодательству, новобранцы проходят двух-шестимесячную стажировку для оценки их профессиональной пригодности. Однако, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, эта процедура замедляет набор сотрудников, особенно в регионах, граничащих с Украиной.

Авторы инициативы предлагают заменить стажировку индивидуальным обучением под руководством опытного сотрудника. Ожидается, что отмена обязательной стажировки позволит новобранцам быстрее приступить к выполнению своих служебных обязанностей, передает «Ъ».

Недавно президент России Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова о введении обязательного ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы.

В рамках этого же совещания Путин отметил, что в некоторых учебниках по российской истории он встречал все что угодно, кроме правдивой информации.