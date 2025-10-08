Госдума одобрила законопроект об отмене стажировки для сотрудников МВД

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, отменяющий обязательную стажировку для претендентов на службу в органах внутренних дел (ОВД). Как сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»), данное решение направлено на ускорение процесса комплектования правоохранительных органов.
Согласно действующему законодательству, новобранцы проходят двух-шестимесячную стажировку для оценки их профессиональной пригодности. Однако, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, эта процедура замедляет набор сотрудников, особенно в регионах, граничащих с Украиной.
Авторы инициативы предлагают заменить стажировку индивидуальным обучением под руководством опытного сотрудника. Ожидается, что отмена обязательной стажировки позволит новобранцам быстрее приступить к выполнению своих служебных обязанностей, передает «Ъ».
