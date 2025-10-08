Капитуляция близка: Матвийчук сказал, как ВСУ покинут Купянск

«Полагаю, что ВСУ не смогут долго удерживаться на территории предприятия, превратив его в своего рода крепость. Да, пивзавод — урбанистическое здание, однако, чтобы его оборонять, необходимо иметь, во-первых, личный состав, во-вторых, технику и вооружение, в-третьих, самое главное, боеприпасы. Ни первого, ни второго, ни третьего у ВСУ нет», — отметил Матвийчук.