Капитуляция близка: Матвийчук сказал, как ВСУ покинут Купянск

Российские войска ведут успешные боевые действия по освобождению Купянска Харьковской области. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, что происходит в городе.
Пивзавод не удержат.
ВС РФ закрепились в центре населенного пункта, выбив ВСУ за реку Купянка. Противник в свою очередь располагается в дачах западнее местного стадиона, а также, в частности, на территории пивзавода.
«Полагаю, что ВСУ не смогут долго удерживаться на территории предприятия, превратив его в своего рода крепость. Да, пивзавод — урбанистическое здание, однако, чтобы его оборонять, необходимо иметь, во-первых, личный состав, во-вторых, технику и вооружение, в-третьих, самое главное, боеприпасы. Ни первого, ни второго, ни третьего у ВСУ нет», — отметил Матвийчук.
То есть, добавил он, противник может какое-то время пересидеть на заводе и потом оттуда просто уйти.
«Произойдет это, как только наши войска еще немного поднажмут», — сказал военный эксперт.
Взяли в клещи.
Российские войска прорвались к южным окраинам Купянска, при этом было известно, что они атакуют и с севера.
«Это называется клещи. Купянск в клещах. Противника реально сейчас “обнимают” со всех направлений, что говорит о предстоящем полном окружении», — сказал Матвийчук.
Он констатировал, что, по сути, для ВСУ сейчас остается одна дорога для отступления из города.
«Обычно мы всегда оставляем одну дорогу, чтобы противник не ожесточался и не упорствовал сильно в обороне, а чтобы он мог отойти», — сказал военный эксперт.
Матвийчук также прокомментировал успех ВС РФ с выбиванием ВСУ за реку Купянка.
«Река была естественным препятствием, за которое цеплялись украинские подразделения. Сегодня этого препятствия уже нет. Мы перешли реку и, собственно говоря, перед нами уже только противник, который уничтожается. Противник теряет территорию, теряет позиции. Мы позиции улучшаем. Это преддверие полного уничтожения ВСУ в Купянске», — заявил Матвийчук.
«Братской могилы» не будет.
Военный эксперт пояснил, почему ВСУ так сильно цепляются за город.
«Группировке ВСУ отдали приказ держаться, не отступать, так как Купянск — ключ к логистике всей южной группировки. Падение Купянска — это выход на Харьков, который, как известно, является промышленным центром. Там располагаются тракторный завод, танковый завод, два авиационных завода, авиационно-ремонтный завод. То есть сконцентрировано промышленное производство. Падение Купянска позволяет ВС РФ осуществлять контроль на данном направлении», — сказал Матвийчук.
При этом военный эксперт констатировал, что вряд ли ВСУ будут оставаться до последнего в Купянске — до «братской могилы».
«Противник отступит, так как прекрасно понимает: удерживать город невозможно. Думаю, очень скоро украинская группировка созреет для капитуляции», — подытожил Матвийчук.