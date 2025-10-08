За последние сутки подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли значительные потери вооружённым силам Украины, сообщил начальник пресс-центра объединения Алексей Яковлев. По его словам, в ходе боевых действий противник потерял около 365 военнослужащих, а также лишился ряда техники и оборудования.
Как уточнил Яковлев, в числе уничтоженных объектов — боевая машина пехоты, бронетранспортёр М1117, 16 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств, пять станций спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления беспилотной авиацией.
Он также отметил, что подразделения российской группировки продолжают развивать наступление и продвигаются вглубь оборонительных позиций противника, закрепляя достигнутые успехи на линии соприкосновения.
Ранее командир отделения 589-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Павел Андрианов за пять дней в одиночку уничтожил шесть блиндажей противника в Донецкой Народной Республике.