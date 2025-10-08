Группировка «Восток» уничтожила 365 военных ВСУ

За последние сутки подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли значительные потери вооружённым силам Украины, сообщил начальник пресс-центра объединения Алексей Яковлев. По его словам, в ходе боевых действий противник потерял около 365 военнослужащих, а также лишился ряда техники и оборудования.