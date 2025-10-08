Заявление 19-летнего студента из Ганновера о президенте России Владимире Путине на телеканале ARD привело к скандалу в стране, сообщает Frankfurter Rundschau.
«Я не хочу служить в армии. Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил Путин, то я бы выбрал Путина», — сказал студент.
По его словам, украинцы не получили никаких выгод от конфронтации с Российской Федерацией. Причем его слова ошеломили публику, и модератору пришлось срочно перевести дискуссию на тему реформирования армии.
Накануне о доверии к деятельности российского лидера на посту главы государства оценило российское общество. Так, по результатам исследования Аналитического центра ВЦИОМ, Путину доверяют больше 79 процентов россиян. При этом 60,1% россиян заявили, что доверяют премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.