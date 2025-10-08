Ричмонд
В Приморье уничтожат почти тонну китайских груш из-за опасного вредителя

Партия фруктов и ягод весом 18,8 тонны проходила проверку на посту «Пограничный».

Источник: Комсомольская правда

При ввозе в Приморский край партии китайских груш специалисты Россельхознадзора обнаружили опасного карантинного вредителя — восточную плодожорку. Партия различных фруктов и ягод общим весом 18,8 тонны проходила проверку на фитосанитарном посту «Пограничный». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».

Лабораторные исследования показали, что в 990 килограммах груш содержатся гусеницы восточной плодожорки. Выпуск зараженной продукции на территорию России запрещен. По решению собственника груза, вся партия груш будет уничтожена.

Это уже третий случай обнаружения восточной плодожорки в китайской продукции с начала 2025 года, причем два из них зафиксированы только в октябре.

Восточная плодожорка — чрезвычайно опасный вредитель, способный полностью уничтожить урожай плодовых деревьев. Насекомое быстро размножается и легко распространяется, представляя серьезную угрозу для садоводства.