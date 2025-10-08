Ричмонд
Пропала по пути в Уфу: женщину из Благовещенска не могут отыскать уже пять дней

По дороге в Уфу пропала жительница Благовещенска.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 49-летнюю Наталью Байрушину (Айгузину). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение женщины неизвестно с прошлой недели, 2 октября она пропала по пути из Благовещенска в Уфу. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, светлые волосы и серо-голубые глаза. Была одета в синюю куртку, темные брюки, черные ботинки и светлый клетчатый платок.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

