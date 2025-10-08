Ричмонд
Премьер Италии Мелони стала фигурантом иска в МУС о геноциде в Газе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также министр обороны Гуидо Крозетто, глава МИД Антонио Таяни и гендиректор холдинга Leonardo Роберто Чинголани стали фигурантами иска, поданного в Международный уголовный суд (МУС). Об этом пишет газета La Repubblica.

Итальянских чиновников и руководителя оборонной компании обвиняют в предполагаемом соучастии в геноциде в секторе Газа.

Мелони, комментируя ситуацию, заявила, что «в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения». Она также высказала предположение, что ее политические оппоненты используют «палестинский вопрос» в качестве инструмента внутриполитической борьбы, говорится в статье.

В прошлом году в ноябре Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта за возможные военные преступления и преступления против человечности в Секторе Газа. Суд полагает, что Нетаньяху и Галант играли роль в сознательном и намеренном лишении гражданского населения Газы предметов, необходимых для выживания.

