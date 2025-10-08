Премьер Италии Мелони стала фигурантом иска в МУС о геноциде в Газе

В прошлом году в ноябре Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта за возможные военные преступления и преступления против человечности в Секторе Газа. Суд полагает, что Нетаньяху и Галант играли роль в сознательном и намеренном лишении гражданского населения Газы предметов, необходимых для выживания.